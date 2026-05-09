Paupisi la Giunta Coletta approva il progetto esecutivo per il completamento e potenziamento della rete fognaria comunale

La Giunta comunale di Paupisi, presieduta dal sindaco Salvatore Coletta, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento e potenziamento della rete fognaria locale. L’intervento ha un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Il progetto riguarda la rete fognaria comunale e prevede interventi specifici per migliorare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Comunale di Paupisi, guidata dal Sindaco Salvatore Coletta, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento, adeguamento e potenziamento della rete fognaria comunale”, un’opera strategica dal valore complessivo di 1.488.600 euro finanziata nell’ambito del PR Campania FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2, Asse II, Obiettivo Specifico 2.5, Azione 2.5.1. L’intervento rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento e l’efficientamento del sistema fognario-depurativo comunale, con l’obiettivo di superare criticità storiche e garantire un servizio più moderno, efficiente e sostenibile per l’intera comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, la Giunta Coletta approva il progetto esecutivo per il completamento e potenziamento della rete fognaria comunale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Via Ca' del Drago, 300 mila euro per la nuova fognatura: la giunta approva il progetto esecutivoApprovato in questi giorni il progetto esecutivo da 300 mila euro per dotare via Ca' del Drago di un sistema moderno di raccolta e smaltimento delle... Completamento istituto alberghiero di Condofuri, c’è il progetto esecutivo“Non è stato un iter semplice quello che ha riguardato la riqualificazione dell’Istituto Alberghiero, ma era un impegno preso con la comunità e con...