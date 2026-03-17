Il Consiglio comunale approva il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato con 24 voti favorevoli e 4 contrari il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore. La delibera, già approvata dalla Giunta a dicembre, è stata discussa e votata in Sala Rossa. La decisione riguarda la revisione del Piano regolatore generale della città, secondo quanto previsto dagli articoli di riferimento.

E’ stata discussa e votata in Sala Rossa con 24voti a favore e 4 contrari la deliberazione, già approvata dalla Giunta nel dicembre scorso, che contiene il progetto preliminare della revisione del Piano regolatore generale di Torino ai sensi degli articoli n. 14, 15 e 17 della Legge regionale n. 561977. A trent’anni di distanza dal precedente, progettato a ridosso degli anni ‘90 da Augusto Cagnardi e Vittorio Gregotti, nei prossimi anni il nuovo PRG sarà lo strumento principale dell’Amministrazione per governare il futuro assetto territoriale e le diverse trasformazioni della città. Una volta adottato, il Piano dovrà essere pubblicato per consentire di raccogliere le osservazioni dei cittadini e delle associazioni. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Il Consiglio comunale approva il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Articoli correlati Mascalucia si dota di un nuovo Piano regolatore: via libera del Consiglio comunaleIl Consiglio comunale di Mascalucia ha approvato la revisione del Piano regolatore generale, segnando un passaggio storico per la comunità locale. Approvata in consiglio comunale la prima variante specifica al Piano regolatore generaleIl consiglio comunale di Chieti ha approvato la delibera relativa alla prima variante specifica al Piano regolatore generale che comprende anche un... Contenuti utili per approfondire Piano Regolatore Temi più discussi: Piano Regolatore, approvato il progetto preliminare; Ecco come sarà la Torino di domani: da lunedì il nuovo Piano regolatore ridisegna la città; Approvato il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore di Torino; Torino, approvato il progetto preliminare del nuovo piano regolatore. Passa il piano regolatore, ora per Torino inizia il periodo di transizioneLo Russo: Non vogliamo copiare altre città, ma essere un modello. Uffici alle prese con il cambio di norme dopo 30 anni di vecchio Prg ... torino.repubblica.it Approvato il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore di TorinoIl Consiglio comunale approva il PRG: tre pilastri per Torino tra innovazione, welfare ed ecosistema, con partecipazione pubblica. quotidianopiemontese.it "Innovazione, welfare ed ecosistema": il nuovo Piano Regolatore di Torino in Sala Rossa x.com Bellinzona: svelata la variante di Piano regolatore per le aree adiacenti la futura fermata ferroviaria in piazza Indipendenza. Previsti contenuti amministrativi, commerciali, scolastici e residenziali. - facebook.com facebook