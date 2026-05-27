Un italiano su due non reagisce più alle notizie di guerra | che cos’è la war fatigue e perché crea distacco emotivo

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Guerre, crisi umanitarie, devastazioni ed emergenze dovute ai cambiamenti climatici. Buona parte degli italiani è esposta quotidianamente a un flusso continuo di notizie drammatiche. E, per reazione, si chiude in sé, sviluppando forme di autodifesa emotiva. Il risultato è che quasi u na persona su due manifesta forme di distacco, fino ad arrivare all’esclusione, dalla propria vita, di quei contenuti che provocano disagio e impotenza. È la fotografia che emerge dal sondaggio condotta da AstraRicerche per UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, realizzata contestualmente alla campagna “Torniamo a sentire”, che punta a raccogliere fondi per salvare vite in Sudan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Ciad, Etiopia, Uganda, Kenya e Bangladesh. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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