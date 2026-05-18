Cos’è lo stipendio emotivo e perché un giovane su due lascerebbe un lavoro ben pagato ma poco attento al suo benessere

Da open.online 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un’indagine recente, quasi la metà dei giovani preferirebbe rinunciare a un salario elevato se ciò significasse un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro. Un quarto di loro afferma che lascerebbe il proprio impiego se i valori dell’azienda non rispecchiassero i propri. Questi dati evidenziano come il benessere personale e l’allineamento di valori siano fattori determinanti nella scelta professionale, spesso più delle retribuzioni.

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Il 48% dei giovani lascerebbe un buono stipendio in cambio di una vita privata più serena e il 25% lo farebbe nel caso in cui i valori dell’azienda non dovessero coincidere con i propri. Secondo la ricerca Footprints. Young People: Expectations, Ideals, Beliefs, condotta dall’istituto Gad3 su oltre 9mila giovani tra i 18 e i 29 anni in nove Paesi (Argentina, Brasile, Filippine, Italia, Kenya, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti), il contratto fra il lavoratore e il datore di lavoro sta diventando sempre più complesso. Le nuove leve, infatti, non sono più disposte ad accettare compromessi sul proprio benessere. Si tratta di un lusso generazionale o della reazione a una produttività senza confini? Cos’è lo «stipendio emotivo». 🔗 Leggi su Open.online

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