Un insulto al marchio | il Financial Times e la Ferrari Luce

Il Financial Times ha definito “terribilmente deludente” la Ferrari Luce, evidenziando che molti sui social media e tra gli investitori considerano il progetto un “insulto al marchio”. La rivista ha dedicato un articolo alle reazioni suscitate dalla presentazione, sottolineando il disappunto generale. La Ferrari Luce, lanciata recentemente, ha suscitato commenti negativi e critiche, con alcuni che la giudicano una scelta poco coerente con l’immagine storica del brand.

«Un insulto al marchio Ferrari ». «Terribilmente deludente». Il Financial Times torna oggi sulla Ferrari Luce presentata da Maranello e sulle reazioni dei social media e degli investitori. L’auto elettrica da 550 mila euro sembra un prodotto per ricchi, che però sono restii ad abbandonare il motore a benzina. Ieri le azioni Ferrari hanno chiuso in ribasso dell’8,4% a Milano. Mentre l’amministratore delegato Benedetto Vigna aveva dichiarato al Financial Times di «non essere spaventato» dalla reazione del pubblico al modello non convenzionale. La strategia di Ferrari. Ferrari scommette su una strategia polarizzante. E sfida la domanda di auto di lusso elettriche. 🔗 Leggi su Open.online

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