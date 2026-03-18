Il senatore Giuliano Vassalli ha rilasciato un'intervista al Financial Times durante la quale ha dichiarato che

L'intervista di Giuliano Vassalli al Financial Times esiste e nel colloquio con il giornalista Torquil Erikson il senatore dice che "la magistratura è il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto". Dopo le polemiche e le ricostruzioni contrastanti dei giorni scorsi, il "Comitato Mario Pagano" per il sì ha pubblicato l'audio del colloquio del senatore con il giornalista inglese: "In quarant'anni non c'è mai stata una legge in materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla magistratura", dice Vassalli. Una revisione dell’ordinamento giudiziario – spiega il senatore – non può essere realizzato perché impedito dalla stessa magistratura, divenuta un gruppo di pressione così forte da bloccare qualsiasi riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'audio del senatore Vassalli al Financial Times che smaschera il fronte del No

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