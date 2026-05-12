Dieci candeline da spegnere, ma soprattutto dieci anni di emozioni, applausi e storie capaci di accendere lo sguardo di un’intera città. Monza si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di Lì sei vero, il Festival nazionale di Teatro sociale e Disabilità organizzato dall’associazione Il Veliero Monza insieme al Comune di Monza: una settimana intensa, dal 19 al 24 maggio, che trasformerà il Teatro Binario 7 in un luogo dove il teatro diventa incontro e verità. La presentazione si è svolta in municipio ieri alla presenza del sindaco Paolo Pilotto e dell’assessore al Welfare Egidio Riva. Per il decennale, la rassegna rilancia con un programma ricchissimo: sei giorni di spettacoli, formazione, mostre, musica e appuntamenti speciali, tutti a ingresso gratuito con offerta libera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dieci anni di emozioni e storie. Il palcoscenico dell’inclusione ’Lì sei vero’, è tutto pronto: quando il teatro libera il talento

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