Al Teatro del Funaro si concludono i laboratori con le performance dei saggi, un momento in cui i partecipanti presentano i risultati del lavoro svolto durante il ciclo. Domani si terrà la prima restituzione pubblica, aperta al pubblico, che segna la fine di questa fase e l’inizio di una nuova serie di appuntamenti. Le rappresentazioni si svolgeranno nel rispetto degli orari stabiliti, offrendo un’occasione di visibilità per i giovani artisti coinvolti.

Per ogni ciclo che si chiude, una serie preziosa di restituzioni che si apre. Si apre domani al Funaro di Pistoia (fino al 7 giugno) un fitto calendario di appuntamenti con le dimostrazioni di lavoro dei laboratori annuali di teatro dedicati a tutte le fasce possibili di pubblico che porterà in scena centinaia di allievi di ogni età. Una proposta unica in città che negli ultimi vent’anni è cresciuta esponenzialmente potendosi rivolgere ad appassionati dai 6 ai 90 anni che si vogliano mettere alla prova con teatro, scrittura o circo. Nella squadra dei docenti Sara Balducci, Massimiliano Barbini, Stefano Bertelli, Romina Breschi, Gianni Cascone, Rossana Dolfi, Ornella Esposito, Elena Ferretti, Massimo Grigò, Francesco Manetti, Annibale Pavone, Marcello Prayer, Francesca Sarteanesi, Silvia Todesca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro del Funaro, i saggi dopo i laboratori

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