È stato inaugurato un nuovo parcheggio-giardino in via Martiri della Libertà, dedicato a Paolo Perugi. La cerimonia ha visto la presenza di familiari e rappresentanti comunali. Il progetto include un percorso pedonale che collega l’area al campo sportivo Nencini e a via Martin Luther King. La struttura mira a migliorare l’accessibilità e l’estetica della zona. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di cittadini e autorità locali.

E’ stato inaugurato e intitolato a Paolo Perugi il nuovo parcheggio-giardino in via Martiri della Libertà con l’annesso percorso pedonale che lo collega alla zona del campo sportivo Nencini e di via Martin Luther King. L’intitolazione a Paolo Perugi, indimenticato calciatore della Fiorentina e della Pistoiese e cittadino montalese amato e stimato da tutta la comunità, è avvenuta su una proposta del Comitato Festeggiamenti che è stata accolta e attuata dal Comune. La cerimonia di inaugurazione è stata l’occasione di un commosso ricordo di "Paolino", così veniva chiamato da tutti a Montale, che è morto prematuramente nel 2009, ma che da allora è sempre rimasto nei cuori dei suoi tanti amici e di tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un giardino in onore di Paolo Perugi. I familiari e Carobbi alla cerimonia

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