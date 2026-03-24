Nel giorno dell’82esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle vittime della strage nazifascista. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari dei caduti, che ogni anno contribuiscono a mantenere viva la memoria di uno degli episodi più tragici della storia italiana, rinnovando il ricordo del loro sacrificio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fosse Ardeatine, 82esimo anniversario della strage: la cerimonia con i familiari

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