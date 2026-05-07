Una targa per Ettore Croce il padre del socialismo abruzzese | la cerimonia alla presenza dei familiari

Si è svolta una cerimonia per inaugurare una targa dedicata a Ettore Croce, figura centrale nella storia politica e sociale dell’Abruzzo. Alla commemorazione hanno partecipato alcuni membri della famiglia e rappresentanti locali. Croce, nato nel 1866 e deceduto nel 1956, è ricordato come il padre del socialismo abruzzese e come sindacalista e deputato comunista. La targa è stata posizionata in un luogo che ricorda il suo contributo alla regione.

Una targa per ricordare Ettore Croce (1866-1956), padre del socialismo abruzzese, sindacalista e deputato comunista, figura di riferimento nella storia politica e sociale del territorio, ricordato anche per la coerenza del suo impegno, mantenuta fino agli ultimi anni della sua vita.L'effige è.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Napoli omaggia Aldo Giuffré: domani la cerimonia di scoprimento della targa alla sua memoriaIl Comune di Napoli celebra la figura di Aldo Giuffré (1924-2010), protagonista assoluto del teatro e del cinema italiano, con l’apposizione di una... Una targa e un'aula intitolate ad Anna Vullo: colleghi, studenti, familiari ricordano la docente scomparsa nel 2024Ieri il ricordo di Anna Vullo, docente del Liceo classico Cutelli e Salanitro, venuta a mancare nell’estate del 2024, è il legame che tiene stretti... Altri aggiornamenti Si parla di: A Pescara una targa commemorativa in ricordo di Ettore Croce a 70 anni dalla scomparsa; Pescara, scoperta targa commemorativa per Ettore Croce, padre del socialismo abruzzese. Una targa per Ettore Croce, il padre del socialismo abruzzese: la cerimonia alla presenza dei familiariL'effige è stata apposta davanti alla palazzina popolare di via Massacese dove ha vissuto alla presenza del sindaco Carlo Masci, del presidente della Provincia Ottavio De Martinis e dei suoi parenti ... ilpescara.it