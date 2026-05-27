Un etto e mezzo di hashish nascosto in garage e 3.500 euro in contanti | arrestato un minorenne

Un minorenne di Terracina è stato arrestato per aver nascosto in garage circa 150 grammi di hashish e 3.500 euro in contanti. Il giovane è stato trasferito in un centro di prima accoglienza a Roma. La misura è stata decisa dal sostituto procuratore di turno presso la procura dei minori.

Nascondeva in garage quasi un etto e mezzo di droga e denaro contante. E' finito agli arresti un giovanissimo di Terracina, trasferito in un centro di prima accoglienza di Roma come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la procura dei minori di Roma.Il ragazzo ha infatti solo 17 anni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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