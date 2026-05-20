In piazza per vendere droga arrestato pusher del clan camorristico Nascondeva mezzo etto di hashish
Un uomo è stato arrestato a Formia durante un controllo della guardia di finanza. In piazza, stava cercando di vendere droga e aveva con sé oltre mezzo etto di hashish, probabilmente destinato alla vendita nella zona del sud-pontino. Durante la perquisizione, sono stati trovati anche un coltello e alcuni documenti falsi. L’arresto si è verificato in un’area pubblica, dove l’uomo stava cercando di vendere sostanze stupefacenti.
Nascondeva oltre mezzo etto di hashish, destinato con ogni probabilità alla successiva immissione in commercio nel sud-pontino, l’uomo arrestato dalla guardia di finanza a Formia, e trovato in possesso anche di un coltello e di documenti falsi. Un’operazione che si inserisce nell’ambito degli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sgominata piazza di spaccio del clan a Scampia, 28 arresti
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