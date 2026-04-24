Il pusher con un chilo di hashish nascosto nel garage | droga sequestrata con 6mila euro

Nella notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latina hanno arrestato un giovane in flagranza di reato dopo aver sequestrato un chilo di hashish nascosto in un garage. Durante l’operazione sono stati trovati circa 6mila euro in contanti. L’intera attività si è svolta in modo da sequestrare droga e denaro, con il soggetto tratto in arresto.

Un chilo di droga sequestrata insieme a circa 6mila euro in contanti e un giovane agli arresti, in flagranza di reato: questo il bilancio di una operazione condotta di carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile a Latina la notte scorsa. A finire in carcere un ragazzo di 24 anni che deve.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate La droga nel garage, il viavai sospetto in casa: in manette pusher di Zibido con 4 milioni di euro di hashishZibido San Giacomo (Milano), 10 marzo 2026 – Blitz dei carabinieri della stazione di Binasco, che nell’ambito di un’articolata attività di contrasto... Leggi anche: Il market della droga è mobile: pusher viaggia in auto con mezzo chilo di hashish Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, droga nascosta nel frigorifero: arrestato pusher con 6 kg di hashish a Monteverde; Arrestato corriere: in auto aveva 176 kg di droga | VIDEO; Dalla corsa in strada al sequestro in casa: pusher arrestato con 13 dosi di cocaina - BresciaToday; Oltre 150 chili di cocaina sotto il letto, due pusher arrestati a Mantova. ROMA EST – Pusher italiano preso con 10 chili di hashish e un etto di cocainaProsegue senza sosta l’offensiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica, dipartimento criminalità diffusa e grave, per smantellare le reti dello spac ... tiburno.tv Pusher beccato con 2 chili di hashish. Venti panetti nascosti nell’autoBeccato dalla polizia con 2 chilogrammi di hashish. Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne di origine albanese senza fissa dimora. Nascondeva nell’auto venti ‘panetti’ già pronti per essere ... lanazione.it Pusher stakanovista: continuava a spacciare anche ai domiciliari Catania: arrestato pluripregiudicato... ARTICOLO+VIDEO facebook Sono 11 i pusher finiti in manette al termine di una raffica di blitz della Polizia di Stato a Roma. Gli agenti hanno passato al setaccio i principali centri della movida e diversi quadranti della Capitale, toccando Corso Francia, San Lorenzo e Monte Mario, per poi x.com