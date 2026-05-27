Stasera alle 21 il cinema Rosebud ospita la proiezione, in prima visione, del film " Oltre il confine. Le immagini di Mimmo e Francesco Jodice ", il nuovo documentario di Matteo Parisini dedicato a due figure fondamentali della fotografia italiana contemporanea. L’appuntamento è proposto all’interno del programma di Fotografia Europea, il festival che nel corso degli anni ha accolto in occasioni delle passate edizioni, il lavoro di entrambi gli artisti, confermando il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della cultura visiva contemporanea. La serata si svolgerà alla presenza del regista Matteo Parisini, di Francesco Jodice e di Walter Guadagnini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un docufilm sui fotografi Jodice

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LA FOTOGRAFIA COME STUMENTO DI ANALISI DEL PRESENTE: FRANCESCO JODICE

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