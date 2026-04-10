Domani alle 17,30 al Museo della Marineria si terrà la proiezione del docufilm intitolato

Domani alle 17,30 al Museo della Marineria, proiezione del docufilm curato da Gualtiero Lami e Andrea Genovali sui Palombari dell’Artiglio, dal titolo "Gli eroi del profondo". Vi si racconta l’attività della costruzione del nuovo monumento dedicato a quei valorosi concittadini, che hanno scritto la storia dei recuperi marittimi. Il docufilm vuole riproporre l’epopea dell’Artiglio che a Viareggio tanti conoscono, e che ha pure un aspetto non noto come la realizzazione del monumento, per opera di Nicola Domenici. Un riconoscimento che resterà tangibile nella città, a ricordo perpetuo, e anche come luogo fisico dei palombari dell’Artiglio. La realizzazione del documentario è stata complicata essendo stato girato all’interno di una officina, con i lunghi tempi necessari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proiezione del docufilm sui palombari dell’Artiglio

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