‘Avevo due paure’ | trailer e sinossi del nuovo docufilm sui partigiani

Il 23 aprile sarà distribuito nelle sale cinematografiche il documentario “Avevo due paure”, diretto da Theo Putzu e Paolo Cagnacci. Il film racconta la resistenza partigiana attraverso un percorso che collega persone e luoghi di quel periodo storico, offrendo uno sguardo su eventi e testimonianze legate alla lotta contro il fascismo e l’occupazione nazista.

Il 23 aprile arriva al cinema Avevo due paure, un film documentario di Theo Putzu e Paolo Cagnacci. Questo film è un viaggio spazio-temporale di persone e luoghi della resistenza. Storie drammatiche, malinconiche, emozionanti, tutte accomunate dalla stessa immensa voglia di libertà. La sinossi del film. Per gli ottant’anni dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, partigiani, staffette e sopravvissuti raccontano storie personali come frammenti di una storia collettiva. Invece luoghi della Linea Gotica diventano lo spazio reale di un viaggio per la libertà. Arriva al cinema dal 23 aprile Avevo due paure, il film documentario di Theo Putzu e Paolo Cagnacci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Avevo due paure’: trailer e sinossi del nuovo docufilm sui partigiani Articoli correlati Leggi anche: ‘EPic: Elvis Presley in Concert’: il trailer del docufilm sul re del rock Toy Story 5: il trailer del nuovo capitolo sui giocattoli più famosi del cinemaIl nuovo trailer e il poster dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar Toy Story 5.