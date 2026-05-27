Tra le scarpe più eccentriche di questa stagione ci sono modelli con suole oversize, dettagli metallici e forme insolite. Alcuni design presentano tacchi altissimi con linee geometriche e materiali innovativi, mentre altri si distinguono per colori vivaci e combinazioni di texture improbabili. La tendenza è quella di attirare l’attenzione con calzature che rompono gli schemi tradizionali, puntando su estetiche audaci e originali. Queste scarpe si rivolgono a chi cerca di distinguersi con accessori unici e fuori dal comune.

Queste scarpe non saranno forse le migliori alleate per correre a prendere la metro, né quelli da scegliere quando il programma prevede «stare in piedi tutto il giorno senza lamentarsi». Ma hanno un altro talento, più raro e decisamente più fotografabile: trasformare il piede in un argomento di conversazione. Lo dimostra benissimo anche Chanel che, ok, gioca fuori stagione con i sandali senza suola della Cruise collection 202627, ma non potevamo davvero non menzionare: un modello che spinge talmente in là i limiti della calzatura da farci chiedere se si possa ancora considerare tale. Un piccolo manifesto da indossare, anche solo per ricordarci che il comfort è importante, certo, ma ogni tanto anche il guardaroba ha diritto a divertirsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un colpo di testa per i nostri piedi? Ecco le 10 scarpe più «fuori dagli schemi» di questa stagione

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#VeronaRoma, la palla sbatte sul braccio di #Bowie dopo un colpo di testa più che ravvicinato. Oggi viene definito rigore netto, ieri la mano di Pongra?i? dopo un traversone dalla distanza di un giocatore dell’ #Inter era stato definito come giocata inaspettata. x.com

Bacheca degli effetti: elica o colpo di testa o altri? reddit

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