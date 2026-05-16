Dieci anni fa si è spento Marco Pannella, figura politica nota per il suo carattere irrequieto e la capacità di sfidare le convenzioni. Nel 1972, uno dei suoi discorsi più celebri gli valse il paragone con Pasolini, che lo descrisse come uno “scandalo inintegrabile”. Le sue campagne si sono concentrate su questioni come i diritti civili e le libertà individuali, suscitando reazioni contrastanti in un’Italia divisa tra tradizione e cambiamenti sociali. La sua attività ha lasciato un segno profondo nel panorama politico e sociale del paese.

Il Pasolini di "Comizi d'amore" lo definì uno «scandalo inintegrabile». A certificare l'onda d'urto delle sue battaglie in una società italiana in bilico tra costumi antichi e mutazione antropologica. Per il De Gregori di "Rimmel" era il Signor Hood, «con due pistole caricate a salve e un canestro pieno di parole». Una metafora per la verbosità e la radicalità pacifista che portò tra piazze e Parlamento. Adriano Celentano, in una tribuna elettorale del 1994, elogiò il suo ruolo di «spia del popolo» contro le «malefatte della partitocrazia». Per Vasco Rossi era il suo «alter ego politico». Eppure, a dieci anni dalla morte di Marco Pannella, aggettivi e definizioni non sembrano riuscire a circoscrivere e trattenere una delle figure più dirompenti e inafferrabili della storia politica italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - 10 anni dalla morte di Marco Pannella, leader irrequieto e fuori dagli schemi

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