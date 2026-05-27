Venerdì 22, giovani atleti hanno partecipato a un evento di raccolta rifiuti abbandonati, unendo sport e tutela ambientale. L'iniziativa, intitolata “Un canestro per l’ambiente”, ha visto i partecipanti impegnati nella pulizia di aree pubbliche, utilizzando il basket come simbolo di impegno sociale e civico. L’obiettivo era sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti e promuovere comportamenti più responsabili.

Basket e sociale uniti in una grande iniziativa per la collettività di tutela ambientale con l'iniziativa di venerdì 22. I bambini e i ragazzi di Scuola Basket Ferrara sono infatti i protagonisti di ‘Un canestro per l’ambiente’: una raccolta rifiuti, in particolare plastica, nell'area esterna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Temi più discussi: Ferrara Basket, Scuola Basket Ferrara, Comune di Ferrara e Fondazione Adamant fanno squadra per la tutela dell’ambiente.; Un canestro per la prevenzione: Unicusano Avellino e Gruppo Galdieri a sostegno della Camminata Rosa; 1989: l’Ultimo Ballo di Mike, Bob e Dino; Victoria Libertas Pesaro - Dole Basket Rimini 78-91 (18-20, 29-47, 51-68).

‘Un canestro per l’ambiente’: giovani atleti in azione per la raccolta dei rifiuti abbandonati x.com

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