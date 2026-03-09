Un esercito di volontari per pulire la città | raccolta più di una tonnellata di rifiuti abbandonati anche materassi

Domenica 8 marzo, 45 volontari si sono riuniti a Vimercate per una giornata di pulizia organizzata da Plastic Free e Cem Ambiente. Durante l’evento, sono stati raccolti oltre 1.000 chili di rifiuti abbandonati, tra cui materassi e altri materiali di scarto. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse età che hanno contribuito a ripulire le strade della città.

Una domenica passata a fare del bene all'ambiente. Ieri, 8 marzo, ben 45 volontari hanno aderito alla giornata di raccolta rifiuti abbandonati organizzata dalla onlus Plastic Free in collaborazione con Cem Ambiente a Vimercate. "Un sincero grazie a tutti i volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per questa importante iniziativa - dicono gli organizzatori"