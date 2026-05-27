Un camion si apre e diventa un teatro sotto le stelle | così il Maggio porta Puccini in piazza
Un camion si apre trasformandosi in un teatro all'aperto, portando Puccini in piazza durante il Maggio. Lo spettacolo si svolge con un palco mobile e uno spazio dedicato all'orchestra, senza strutture aggiuntive. L'evento si svolge in modo spontaneo, con il camion che funge da palco e l'orchestra che si dispone nello spazio predisposto. La rappresentazione si svolge all'aperto, sotto le stelle, con pubblico presente nella piazza.
Immaginate uno spettacolo che arriva in piazza. L'allestimento prevede solo il camion-palcoscenico e lo spazio per l'orchestra. La piazza si riempie in modo totalmente spontaneo: c'è chi resta in piedi, chi si siede sui gradini dei monumenti o sui bordi delle fontane e, appunto, moltissimi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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