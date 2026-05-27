Un camion si apre e diventa un teatro sotto le stelle | così il Maggio porta Puccini in piazza

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un camion si apre trasformandosi in un teatro all'aperto, portando Puccini in piazza durante il Maggio. Lo spettacolo si svolge con un palco mobile e uno spazio dedicato all'orchestra, senza strutture aggiuntive. L'evento si svolge in modo spontaneo, con il camion che funge da palco e l'orchestra che si dispone nello spazio predisposto. La rappresentazione si svolge all'aperto, sotto le stelle, con pubblico presente nella piazza.

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Immaginate uno spettacolo che arriva in piazza. L'allestimento prevede solo il camion-palcoscenico e lo spazio per l'orchestra. La piazza si riempie in modo totalmente spontaneo: c'è chi resta in piedi, chi si siede sui gradini dei monumenti o sui bordi delle fontane e, appunto, moltissimi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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