Wine Week & Food a San Giovanni Lupatoto

Dal 17 al 19 aprile 2026, San Giovanni Lupatoto ospiterà la seconda edizione di “Wine Week & Food”, una manifestazione che si concentrerà sulla promozione delle specialità enogastronomiche della zona veronese. L’evento si svolgerà nel fine settimana e coinvolgerà produttori e ristoratori locali, offrendo degustazioni e presentazioni di vini e piatti tipici. La kermesse si terrà in diverse location della città, attirando pubblico e appassionati di gastronomia.

Nel fine settimana dal 17 al 19 aprile 2026, San Giovanni Lupatoto ospiterà la seconda edizione di “Wine Week & Food”, una manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio veronese. L’appuntamento, a ingresso gratuito, si svolgerà in Piazza Umberto I e.🔗 Leggi su Veronasera.it UN CICCHETTO FORMAGGIOSO Notizie correlate Ritrovato a Milano Diego: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: A San Giovanni Lupatoto (Vr) tutto pronto per la Wine Week & Food; Il giallo: perché la chiesetta di Sorio è stata cancellata dal depliant?; SUBER, il Suvereto Wine Festival dal 1° al 3 maggio; Il Mevania Wine Festival per un vino 'buono, pulito e giusto'. Dal 17 al 19 aprile piazza Umberto I e il centro di #SanGiovanniLupatoto (Vr) ospiteranno Wine Week & Food, una iniziativa dedicata al vino e ai prodotti tipici del territorio veronese con degustazioni, musica dal vivo ed eventi per tutte le età. Eventi San Gi - facebook.com facebook Il Nord Sardegna protagonista a Vinitaly 2026: Presentazione di “Alguer Wine Week” e “Benvenuto Vermentino” x.com