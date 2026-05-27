Un barista è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto denaro da un cliente. L’uomo, che lavorava in un locale di quartiere, è stato fermato dai carabinieri dopo una denuncia presentata dalla vittima. Durante le indagini sono stati trovati e sequestrati alcuni oggetti e denaro ritenuti collegati all’episodio. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire i dettagli della vicenda.

Fra gli amici dei quali conservare numero di telefono e stima non devono mai mancare un medico e un meccanico, si suole dire. E, aggiungiamo noi, nemmeno un bravo (o brava) bartender. Tanto più a Milano, capitale italiana consacrata al rito dell’aperitivo, prima che si chiamasse happy hour e attirasse frotte di studenti a sfamarsi di tartine e stuzzichini in luogo della cena. Confidente, psicologo, compagno astemio di bisbocce (guai a bere in servizio), spalla su cui piangere e chi più ne ha più ne metta. Alcuni barman e barmaid sono usciti dalle liste dei loro cocktail per entrare nel mito, grazie a creazioni che hanno fatto la felicità di migliaia di avventori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un barista per amico

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BARISTA DI NERO

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