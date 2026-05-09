Accoltella un barista indagato 17enne a Ramacca

Da feedpress.me 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ramacca, nel Catanese, un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dopo aver ferito con un coltello un barista di 20 anni. L’incidente si è verificato in un locale della zona, generando molta preoccupazione tra i residenti. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e ha sequestrato l’arma utilizzata. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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Si è sfiorata la tragedia a Ramacca, nel Catanese, dove un 17enne ha accoltellato un barista di 20 anni. Il ragazzo è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti a offendere. Tutto si è verificato nella notte. La vittima stava lavorando ed era stato preso di mira da un gruppo di sei giovani. Il 20enne però non avrebbe risposto alle provocazioni e a quel punto il 17enne lo ha minacciato di morte: «Vedi che ti ammazzo a coltellate». Intorno alle 2.30 il barista, ultimato il suo orario di lavoro, stava avviandosi verso la propria auto per far rientro a casa ma, nel tragitto, è stato...🔗 Leggi su Feedpress.me

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