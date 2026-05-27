Un arresto per l'omicidio Alfonso Fontana ucciso per strada davanti a un passante a Torre Annunziata
Un uomo è stato arrestato in relazione all'omicidio di Alfonso Fontana, avvenuto in strada a Torre Annunziata. L'episodio si è verificato più di due anni fa davanti a un passante. Oltre all'arresto per omicidio, sono state arrestate altre tre persone con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.
Oltre due anni dopo, i carabinieri hanno arrestato una persona per il concorso nell'omicidio; altre tre persone sono state invece arrestate per detenzione e porto abusivi di armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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