Un arresto per l'omicidio Alfonso Fontana ucciso per strada davanti a un passante a Torre Annunziata

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato in relazione all'omicidio di Alfonso Fontana, avvenuto in strada a Torre Annunziata. L'episodio si è verificato più di due anni fa davanti a un passante. Oltre all'arresto per omicidio, sono state arrestate altre tre persone con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.