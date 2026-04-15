Annibale ‘Dino' Carta ucciso in strada a Foggia | l'audio della telecamera che ha registrato l'omicidio

Lunedì sera a Foggia, un uomo di 42 anni è stato ucciso in strada con colpi di pistola. L'episodio è stato catturato da una telecamera di sorveglianza che ha anche registrato l'audio dell'intera scena. La registrazione è stata trasmessa nel pomeriggio su un canale televisivo nazionale. L'uomo, incensurato e personal trainer, è stato colpito mortalmente mentre si trovava in strada. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle circostanze dell'omicidio.

Il momento dell'omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, il 42enne personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola lunedì sera a Foggia è stato registrato da una telecamera di sorveglianza il cui audio è stato è stato trasmesso a Ore 14 su Raidue. “Che fai, mi spari?” è una delle frasi che precedono i colpi di pistola.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’audio registrato sul telefono incastra il camionista dopo l’incidente stradale: “Ho ucciso qualcuno”L'audio registrato sul suo telefono ha incastrato un camionista britannico dopo un grave incidente stradale in Inghilterra. Nasce la ‘stanza della rabbia’ nel tennis, l’ha inaugurata il torneo femminile di Austin: che cos’èIl torneo WTA di Austin ha inaugurato all'inizio di questa settimana la 'rage room' per le giocatrici: a che cosa serve questo spazio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chi era Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia con quattro colpi di arma da fuoco alle spalle; Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il cane; L'inspiegabile uccisione di Dino Carta: non regge l'ipotesi scambio di persona, le piste al vaglio degli inquirenti; Omicidio personal trainer, ucciso con un colpo alla schiena. Killer fuggito in bici. Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il caneAlmeno quattro i colpi esplosi, che non gli hanno lasciato scampo. Sul selciato trovati alcuni bossoli. L'uomo, sposato e padre di due bimbe, era incensurato ... today.it Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it ++AUDIO CHOC++ L’omicidio del personal trainer di Foggia Annibale «Dino» Carta è stato registrato in un video delle telecamere di sorveglianza del condominio il cui audio è stato mandato in onda dal programma Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante. L’ facebook 'Resurrezione', Annibale Carracci, (Bologna, 1560 – Roma, 1609), Louvre. #PascuaDeResurrección x.com