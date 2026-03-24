A Torre Annunziata, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni dopo un episodio violento avvenuto in un’abitazione. L’uomo ha sfondato la porta di casa e ha aggredito i vicini con due coltelli, causando ferite a una donna e a un bambino. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, accusato di tentato omicidio.

Aggredisce vicini con due coltelli dopo aver sfondato la porta di casa: feriti una donna e il figlio, arrestato 40enne. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Torre Annunziata per tentato omicidio; lo stesso è stato, altresì, denunciato per violazione di domicilio. In particolare, i poliziotti dei Commissariati di Torre Annunziata e Pompei, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata per la segnalazione di una lite condominiale con persone ferite. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno constatato la presenza di una donna e di suo figlio che presentavano ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per tentato omicidio.

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