Un anniversario importante tra festa innovazione e passione per gli animali

Oggi si celebra un anniversario importante che unisce festa, innovazione e amore per gli animali. L’evento si rivolge a clienti, appassionati e proprietari di animali domestici, offrendo un’occasione per condividere momenti di allegria e partecipare a iniziative dedicate agli animali. La ricorrenza si svolge in un’atmosfera di festa, con attività pensate per coinvolgere i presenti e rafforzare il legame tra persone e loro amici a quattro zampe.

Un traguardo significativo merita di essere celebrato con un evento speciale capace di coinvolgere clienti, appassionati e amici a quattro zampe.Tra momenti conviviali, iniziative dedicate e uno sguardo al futuro, l’appuntamento rappresenta non solo una festa, ma anche l’inizio di un percorso di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Non solo "membri della famiglia": la passione per gli animali fa volare l'economiaConfartigianato cesenate fotografa un territorio sempre più “pet friendly”, con una presenza crescente di animali domestici nelle famiglie e una pet... Argomenti più discussi: Como, la Polizia di Stato di Como celebra a Villa Erba il 174° Anniversario.; Ischia celebra La Mortella tra musica e memoria di Lady Walton; 125 anni di passione per il verde: festa per l’Associazione Orticola Varesina; Ubaldo, l’eterno miracolo: a Gubbio torna il musical tra fede, tradizione e comunità. Consegnato il logo dell’anniversario al presidente Alessandro Fadda. Leone Galimi: "Un momento importante per far conoscere le nostre attività" - facebook.com facebook