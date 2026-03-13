Trasporto pubblico i disagi dei Monti Dauni sul tavolo della Regione | focus su abbonamenti e integrazione tariffaria

Questa mattina a Foggia si è svolto un incontro tra rappresentanti della Regione Puglia e i gestori del trasporto pubblico locale. Il focus della riunione ha riguardato le criticità legate agli abbonamenti, all’integrazione tra i diversi servizi di trasporto e al diritto alla mobilità nelle aree interne dei Monti Dauni. La discussione si è concentrata sulle questioni operative e sui possibili interventi per migliorare la situazione.

“Le aree interne – ha sottolineato Piemontese – non possono essere lette soltanto con la lente degli equilibri economici o dei vincoli burocratici: se le regole si irrigidiscono troppo rischiano di non vedere le persone, le distanze reali, le condizioni concrete in cui vivono le comunità che non sono uguali in tutta la Puglia. Il nostro compito è trovare soluzioni che tengano insieme l’organizzazione del servizio e i bisogni quotidiani reali dei cittadini”.Tra i temi più discussi quello del nuovo abbonamento mensile limitato a 52 corse. Gli amministratori locali hanno evidenziato come questo schema possa ridurre le possibilità di spostamento per i cittadini dei Monti Dauni, soprattutto quando il trasporto pubblico serve non solo per il lavoro ma anche per studio, sanità, servizi e vita sociale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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