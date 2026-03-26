Roma Battaglia | nasce Piazze partecipate restituire spazi pubblici a quartieri

A Roma è stato avviato un progetto chiamato “Piazze partecipate” con l’obiettivo di riqualificare aree pubbliche poco valorizzate o poco frequentate. L’intervento prevede interventi di riqualificazione e coinvolgimento dei residenti per trasformare questi spazi in luoghi più riconoscibili e vivaci nei quartieri della città. La proposta mira a restituire spazi pubblici ai cittadini, favorendo la loro fruizione e valorizzazione.

Trasformare spazi anonimi o poco valorizzati in luoghi pubblici riconoscibili, vivi e accoglienti. È questo il cuore di “Piazze partecipate di periferia”, il progetto promosso dall’Assessorato capitolino alle Periferie, guidato da Giuseppe Battaglia, e presentato durante l’evento Per X – Persone, Periferie, PeRoma. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Non si tratta solo di riqualificare aree urbane – prosegue la nota – ma di restituire senso e funzione allo spazio pubblico: la piazza come luogo che rende ogni quartiere centrale, come accade nei borghi e nelle città più piccole, dove la vita collettiva trova il suo punto di riferimento proprio nello spazio condiviso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma. Battaglia: nasce “Piazze partecipate”, restituire spazi pubblici a quartieri Articoli correlati Lavori riqualificazione piazze: "Restituiremo spazi pubblici pienamente fruibili"CEGLIE MESSAPICA - Avanzano regolarmente i lavori di riqualificazione della piazza Caduti in Guerra. Leggi anche: Terremoto, tre anni dopo: "Restituire ai cittadini case, spazi pubblici e attività" Contenuti e approfondimenti su Roma Battaglia nasce Piazze partecipate... Discussioni sull' argomento Sito Istituzionale | Nasce Piazze Partecipate di Periferia; C’è chi dice no: in piazza la festa del centrosinistra; Il fronte del No sbanca le urne. L'Usb chiede le dimissioni del governo Meloni e scende in piazza; Nuovo verde, aree giochi e spazi per eventi: a Roma il progetto Piazze partecipate di periferia. Roma, disastro ciclabile di via Reni: i cittadini tornano in piazza per l’ennesima manifestazioneRoma, la contestazione sulla ciclabile di via Guido Reni non si è affatto spenta. Anzi, torna in piazza con un nuovo appuntamento che per il 20 marzo. L’iniziativa di piazza è già stata autorizzata da ... msn.com Quello che è accaduto a Roma è oltre ogni limite. È disumanità pura. Una gattina violentata, torturata e ridotta in fin di vita. È oltre l’orrore, il segno di una discesa nell’abisso in cui l’umanità perde ogni volto e ogni dignità. Chi compie atti del genere ha reciso o - facebook.com facebook GdS - Soulé punta l' #Inter, da due giorni in gruppo. La Roma con lui ha un altro passo x.com