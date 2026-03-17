È stato inaugurato il nuovo spazio Sport Illumina, un’area urbana che trasforma i luoghi pubblici in campetti sportivi. Qui, alcuni provano a tirare a canestro, altri si cimentano sulla parete da arrampicata e altri ancora seguono il percorso di calisthenics. L’apertura ha attirato diverse persone che hanno iniziato a giocare e a sperimentare queste nuove strutture.

Chi tirava a canestro, chi provava la parete da arrampicata e chi si cimentava nel percorso del calisthenics. È stato inaugurato ieri mattina Sport Illumina, il progetto di riqualificazione urbana promosso da Sport e Salute e promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, che trasforma spazi urbani in campetti e luoghi di aggregazione per la comunità. A Cologno Monzese ad aver cambiato volto è lo spazio di via Neruda, dove è stato realizzato un playground colorato e attrezzato per bambini, ragazzi e famiglie, accanto al campo di calcio. Ieri il taglio del nastro che ha visto la partecipazione di testimonial legati al mondo dello sport e l’esibizione di alcuni artisti Warner a sorpresa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurato Sport Illumina. Gli spazi urbani cambiano e diventano campetti : "Qui si inizia a sognare"

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