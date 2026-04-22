L’intelligenza artificiale ’Semafori’ all’università | cosa è lecito e cosa no

L’intelligenza artificiale generativa sta entrando nei campus universitari, dove viene utilizzata per vari scopi. La sua diffusione ha portato a interrogativi riguardo ai limiti e alle regole da rispettare. La discussione riguarda cosa sia consentito e cosa no nell’uso di questa tecnologia, che si sta integrando in modo rapido nelle attività accademiche. La questione coinvolge studenti, docenti e amministratori, mentre si cerca di definire le modalità più appropriate di impiego.

Chi non usa l’intelligenza artificiale generativa? La tecnologia che all’inizio sembrava un accessorio per appassionati è diventata in poco tempo una presenza silenziosa e pervasiva di ogni attività quotidiana. In questo scenario, le Università in quanto centri di sapere e sviluppo del pensiero critico sono state tra le prime realtà a rischiare di essere travolte da questa nuova forza. Dopo un iniziale tentativo di alzare barriere, gli atenei hanno compreso che vietarla sarebbe stato controproducente. E la sfida è diventata un’altra: regolamentare, educare e integrare, anche in risposta all’ AI Act europeo del 2024. Tra Emilia-Romagna e Marche, le strategie variano dal pragmatismo del "semaforo" all’umanesimo digitale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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