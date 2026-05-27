Ultimo dialoga con Crepet nell'incontro con gli studenti di Roma Tor Vergata
Ultimo ha partecipato a un incontro con circa 300 studenti all’Università di Roma Tor Vergata, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere e Filosofia. Durante l’evento, ha dialogato con il critico e scrittore Crepet, rispondendo alle domande del pubblico. L’artista ha condiviso alcune esperienze e riflessioni, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche o comunicati ufficiali.
(Aska nei) – Ultimo è andato all’Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell’Ateneo, presso l’ Auditorium Ennio Morricone, Facoltà di Lettere e Filosofia. L’appuntamento, moderato da Paolo Crepet, è stata un’amichevole chiacchierata dedicata agli studenti delle sei facoltà dell’ateneo (Lettere e filosofia, Economia, Ingegneria, Scienze, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia), che hanno avuto la possibilità di interagire con l’artista e dialogare su varie tematiche vicine ai giovani e alla musica, come strumento fondamentale per lo sviluppo umano. Dal confronto con Paolo Crepet è emerso il rapporto viscerale tra Ultimo e la musica, una necessità assoluta da sempre, mentre mancano poco meno di due mesi al grande live Ultimo 2026 – La favola per sempre, il 4 luglio a Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Amica.it
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