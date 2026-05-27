Ultimo ha partecipato a un incontro con circa 300 studenti all’Università di Roma Tor Vergata, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere e Filosofia. Durante l’evento, ha dialogato con il critico e scrittore Crepet, rispondendo alle domande del pubblico. L’artista ha condiviso alcune esperienze e riflessioni, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche o comunicati ufficiali.

(Aska nei) – Ultimo è andato all’Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell’Ateneo, presso l’ Auditorium Ennio Morricone, Facoltà di Lettere e Filosofia. L’appuntamento, moderato da Paolo Crepet, è stata un’amichevole chiacchierata dedicata agli studenti delle sei facoltà dell’ateneo (Lettere e filosofia, Economia, Ingegneria, Scienze, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia), che hanno avuto la possibilità di interagire con l’artista e dialogare su varie tematiche vicine ai giovani e alla musica, come strumento fondamentale per lo sviluppo umano. Dal confronto con Paolo Crepet è emerso il rapporto viscerale tra Ultimo e la musica, una necessità assoluta da sempre, mentre mancano poco meno di due mesi al grande live Ultimo 2026 – La favola per sempre, il 4 luglio a Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ultimo dialoga con Crepet nell’incontro con gli studenti di Roma Tor Vergata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paolo Crepet: 120 Minuti di Verità che Nessuno Ti Dice [2026]

Notizie e thread social correlati

Ultimo incontra gli studenti dell’Università di Tor Vergata: un dialogo con Paolo Crepet tra sogni e paureUn rappresentante dell’università ha incontrato gli studenti presso l’Auditorium Ennio Morricone.

Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musicaCirca 300 studenti hanno partecipato a un incontro alla Facoltà di Lettere dell'ateneo romano, che ha incluso confessioni e discussioni sulla musica.

Temi più discussi: Ultimo dialoga con Paolo Crepet: Nelle scuole inserirei un insegnamento che avrebbe aiutato anche me, una materia che ti aiuti a capire chi sei. Non si può inseguire un sogno senza una gastrite; Ultimo incontra gli studenti di Tor Vergata: Come ho superato i miei limiti? Li ho cantati; Ultimo a Tor Vergata dialoga con Crepet: A scuola mi avrebbe aiutato una materia che aiuti a capire chi sei; Ultimo all’Università di Tor Vergata a Roma, intervista introspettiva di Paolo Crepet - Radio Globo.

Sul palco dell’Auditorium Ennio Morricone dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, Niccolò Moriconi si è confrontato con lo psicologo Crepet aprendosi a paure, incertezze e domande ricorrenti x.com

Ultimo dialoga con Crepet nell’incontro con studenti Roma Tor VergataRoma, 22 mag. (askanews) – Ultimo è andato all’Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell’Ateneo, presso l’Auditorium Ennio Morricone, Facoltà di Lettere e Filosofia ... askanews.it

Ultimo a Tor Vergata dialoga con Crepet: A scuola mi avrebbe aiutato una materia che aiuti a capire chi seiUltimo e Paolo Crepet su un palco, insieme: è successo davvero venerdì scorso, 22 maggio, all’Università di Roma Tor Vergata, nell’Auditorium Ennio Morricone. I due hanno dialogato insieme e col pubbl ... tecnicadellascuola.it