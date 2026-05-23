Circa 300 studenti hanno partecipato a un incontro alla Facoltà di Lettere dell'ateneo romano, che ha incluso confessioni e discussioni sulla musica. L'evento si svolge prima di un concerto previsto per il 4 luglio sempre a Tor Vergata.

L’incontro presso la Facoltà di Lettere dell’ateneo romano ha coinvolto 300 studenti e fa da preludio al grande concerto che l’artista terrà il prossimo 4 luglio proprio a Tor Vergata. Il Rettore Nathan Levialdi Ghiron: “Sono molto contento di ospitare Ultimo, giovane e notissimo artista romano, voce autentica di un'intera generazione di ragazze e di ragazzi in cerca di un riscatto e le cui opere rispecchiano le sfide e le incertezze pervasive tra le nuove generazioni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musica

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