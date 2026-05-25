Ultimo incontra gli studenti dell’Università di Tor Vergata | un dialogo con Paolo Crepet tra sogni e paure

Un rappresentante dell’università ha incontrato gli studenti presso l’Auditorium Ennio Morricone. Durante l’evento, si è svolto un dialogo con uno psicologo e scrittore, che ha affrontato temi come sogni e paure. L’incontro si è svolto in mattinata e ha coinvolto il pubblico presente nell’ateneo di Roma. Nessun altro dettaglio su contenuti specifici o conclusioni è stato reso noto.

Una mattinata indimenticabile quella vissuta tra le mura dell’Auditorium Ennio Morricone dell’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ospite di questa giornata, in un evento super blindato e tenuto nascosto fino all’ultimo secondo, è stato Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi. Cantante da 85 dischi di platino e 20 dischi d’oro, si è presentato davanti agli studenti dell’ateneo romano come uno di loro, tenendo fede a un nome, o meglio a un marchio, che da sempre lo contraddistingue. Ultimo non è un fenomeno di marketing, ma un’identità. Il cantautore di San Basilio si presenta puntualissimo all’evento. Questo momento di incontro sarà solo il primo di tanti che serviranno per promuovere il suo eccezionale evento sold-out del 4 luglio prossimo a Tor Vergata, dal titolo La Favola per Sempre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Ultimo incontra gli studenti dell'Università Tor Vergata

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