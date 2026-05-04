Ultimo il maxi raduno a Tor Vergata | oggi la ricezione dei biglietti

Oggi, lunedì 4 maggio, i possessori di biglietti per il concerto di Ultimo a Tor Vergata riceveranno i loro biglietti in formato digitale. L’evento, previsto per il 4 luglio nella zona della Vela di Calatrava, è stato annunciato come uno dei più grandi raduni dell’artista nella capitale. Le modalità di consegna dei biglietti sono state comunicate ai partecipanti, che attendono l’inizio della stagione musicale.

(Adnkronos) – Il maxi raduno di Ultimo a Tor Vergata si avvicina. Oggi, lunedì 4 maggio, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il concerto dei record che si terrà il prossimo 4 luglio nell'immensa area della Vela di Calatrava a Tor Vergata, lo riceveranno in formato digitale. Ad annunciarlo la pagina instagram 'Ultimorecords',. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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