Ultimissime Inter LIVE | Il Real Madrid punta forte su Bastoni Chivu ha scelto gli obiettivi per il mercato

Il Real Madrid ha manifestato interesse per Bastoni, secondo fonti di mercato. Nel frattempo, Chivu ha comunicato gli obiettivi di mercato della squadra. Queste sono le principali notizie aggiornate in tempo reale sulla situazione dell’Inter e delle operazioni di trasferimento in corso.

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