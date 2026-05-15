Piazza D' Armi a Milano Pro Natura Lombardia | Abbattimento degli alberi per bonifica da ordigni bellici stop immediato

A Milano, in Piazza D’Armi, alcuni alberi stanno per essere abbattuti nell’ambito di un’operazione di bonifica da ordigni bellici. La Federazione Nazionale Pro Natura Lombardia ha annunciato di aver chiesto con urgenza la sospensione immediata di questa operazione. La richiesta nasce dalla necessità di valutare alternative all’abbattimento degli alberi e di evitare danni ambientali. La questione riguarda l’intervento di bonifica e le modalità con cui vengono eseguite le operazioni di messa in sicurezza del sito.

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Pro Natura Lombardia, coordinamento delle federate Lombarde di Pro Natura esprime sconcerto e preoccupazione in merito all’intervento cantieristico commissionato da Invimit SGR S.p.A. ed eseguito dalla società Gimac Srl, finalizzato alla bonifica da ordigni bellici presso l’area verde Piazza D’Armi di Milano. La preoccupazione deriva soprattutto per i tempi e i modi con cui tale intervento viene realizzato, si ritiene che tali attività stiano ora compromettendo il riconosciuto valore naturalistico dell’area, con distruzione della flora esistente (comprendente anche essenze protette), particolarmente quella del sottobosco e della fauna tra cui sono state censite specie a rischio, tra cui l’averla piccola, il rospo smeraldino e il tritone crestato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Piazza D'Armi a Milano, Pro Natura Lombardia: "Abbattimento degli alberi per bonifica da ordigni bellici, stop immediato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Agostino Raimo contadino anarchico antifascista Sullo stesso argomento Dragaggio del porto, affidato il servizio di bonifica da ordigni belliciIl Comune di Terracina ha affidato il servizio di bonifica bellica sistematica subacquea, operazione necessaria e propedeutica per rinvenire...