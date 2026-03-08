Dragaggio del porto affidato il servizio di bonifica da ordigni bellici

Il Comune di Terracina ha incaricato una ditta specializzata di eseguire la bonifica bellica sistematica subacquea nel porto. Questa operazione mira a individuare eventuali ordigni residuati bellici inesplosi prima di procedere con il dragaggio del bacino portuale. La Regione Lazio ha concesso l’autorizzazione necessaria per avviare i lavori di approfondimento e messa in sicurezza dell’area portuale.

Il Comune di Terracina ha affidato il servizio di bonifica bellica sistematica subacquea, operazione necessaria e propedeutica per rinvenire eventuali ordigni residuati bellici inesplosi, prima di operare per il dragaggio del porto, per il quale l'amministrazione ha ricevuto dalla Regione Lazio un contributo pari a 400mila euro. Per il servizio di bonifica bellica il Comune impegna 45.750 euro. Sono in corso intanto le procedure per la caratterizzazione delle sabbie e l'adeguamento batimetrico, indagini anche queste propedeutiche all'intervento di dragaggio. A ottobre scorso è stato affidato il servizio professionale per la redazione del progetto esecutivo.