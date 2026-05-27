Ufficiale la separazione di D’Amico con l’Atalanta lo aspetta la Roma

Dopo quattro anni, il direttore sportivo lascia l’Atalanta. La società ha annunciato ufficialmente la separazione. D’Amico è stato alla guida del settore sportivo della squadra bergamasca. La Roma aspetta il suo arrivo come nuovo dirigente. Non sono stati comunicati dettagli sul motivo della rottura. La separazione è stata confermata tramite comunicato ufficiale. La decisione si è concretizzata dopo un periodo di valutazioni da entrambe le parti.

Dopo 4 anni in carica al ruolo di direttore sportivo della Dea, Tony D’Amico e il club bergamasco si separano. Ora la Roma può accelerare e accaparrarsi uno dei migliori profili in circolazione. Il ds di Popoli ritroverebbe Gasperini con cui ha vissuto stagioni importanti all’ Atalanta D’Amico-Roma, ora è possibile. La proprietà dei Friedkin, dopo i festeggiamenti per la prima qualificazione in Champions dei giallorossi sotto la loro presidenza, continua a pianificare l’immediato futuro del club. Una delle prime decisioni da prendere è quella del nuovo direttore sportivo. La separazione con Massara è ormai imminente e il candidato numero uno è ormai l’ex direttore sportivo dell’Atalanta Tony D’Amico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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