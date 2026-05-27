L’Atalanta ha annunciato ufficialmente la separazione da Tony D’Amico, il direttore sportivo. La società ha comunicato la fine del rapporto, in attesa di ufficializzare l’ingresso di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente. D’Amico era legato al club bergamasco e si avvicinava alla Roma. La società non ha fornito dettagli sui motivi della decisione.

Il club bergamasco ha annunciato l’addio del direttore sportivo, vicino alla Roma In attesa dell’arrivo ufficiale di Cristiano Giuntoli, l’ Atalanta ha comunicato la separazione ufficiale da Tony D’Amico. Scelto dalla Roma come nuovo direttore sportivo, l’ex dirigente nerazzurro lascia Bergamo dopo quattro stagioni. Ecco l’annuncio ufficiale del club orobico. (Ansa Foto) – calciomercato.it “Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Atalanta, UFFICIALE la separazione da D’Amico

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