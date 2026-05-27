Atalanta UFFICIALE la separazione da D’Amico

Da calciomercato.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Atalanta ha annunciato ufficialmente la separazione da Tony D’Amico, il direttore sportivo. La società ha comunicato la fine del rapporto, in attesa di ufficializzare l’ingresso di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente. D’Amico era legato al club bergamasco e si avvicinava alla Roma. La società non ha fornito dettagli sui motivi della decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il club bergamasco ha annunciato l’addio del direttore sportivo, vicino alla Roma In attesa dell’arrivo ufficiale di Cristiano  Giuntoli, l’ Atalanta  ha comunicato la separazione ufficiale da Tony  D’Amico. Scelto dalla  Roma  come nuovo direttore sportivo, l’ex dirigente nerazzurro lascia Bergamo dopo quattro stagioni. Ecco l’annuncio ufficiale del club orobico. (Ansa Foto) – calciomercato.it “Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

atalanta ufficiale la separazione da d8217amico
© Calciomercato.it - Atalanta, UFFICIALE la separazione da D’Amico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ora è ufficiale, le strade dell’Atalanta e di Tony D’Amico si separano

La Roma formato Champions riparte da Malen: riscatto ufficiale, Hermoso rinnova e D’Amico si avvicina alla scrivania di dsLa Roma ha completato il riscatto di Donyell Malen dall’Aston Villa per 25 milioni di euro, aggiungendoli ai 2 milioni già versati a gennaio per il...

Temi più discussi: Lazio-Atalanta, scambio in vista? Sarri vicino alla Dea, Lotito vuole Palladino; Allegri esonerato, Gattuso alla Lazio e Sarri all'Atalanta, Italiano verso il Napoli: la situazione degli allenatori di Serie A; Sarri-Lazio, è davvero finita: trovato l'accordo per risoluzione. Ora via libera a Gattuso?; Lazio e Sarri, separazione in serata: poi la firma con l'Atalanta.

atalanta ufficiale la separazioneD'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta: il comunicatoAdesso è ufficiale. Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. A darne notizia è stato lo stesso club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale. D'Amico non è più il direttore sp ... corrieredellosport.it

atalanta ufficiale la separazioneOra è ufficiale, le strade dell’Atalanta e di Tony D’Amico si separanoIl saluto: Quattro stagioni intense, reciproca gratitudine. Cristiano Giuntoli pronto a prendere il suo posto: l'annuncio nei prossimi giorni ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web