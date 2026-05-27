Il governatore della Banca del Giappone ha annunciato a Tokyo la possibilità di un quinto shock petrolifero che potrebbe mettere a rischio la stabilità dell’economia mondiale. Non sono stati forniti dettagli specifici su cause o tempi, ma l’allarme è stato lanciato durante un intervento pubblico. Nessuna misura concreta è stata annunciata in risposta a questa previsione.

Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha identificato oggi a Tokyo un quinto shock petrolifero che minaccia la stabilità dell’economia globale. Durante una conferenza internazionale, il vertice della banca centrale ha tracciato un parallelo con le crisi energetiche degli anni ’70, evidenziando come l’attuale scenario geopolitico in Medio Oriente stia alimentando una crisi di approvvigionamento delle materie prime derivate dal petrolio. L’allerta lanciata da Ueda non riguarda solo la fluttuazione dei prezzi sulle borse internazionali, ma la capacità di questi rincari di penetrare nel tessuto economico reale. Il rischio concreto è che uno shock inizialmente considerato temporaneo possa trasformarsi in un fenomeno persistente, capace di alterare i comportamenti di fissazione dei prezzi e le aspettative collettive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ueda: il rischio di un quinto shock petrolifero per l’economia globale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La crisi del debito giapponese potrebbe rimodellare i mercati globali

Notizie e thread social correlati

L’ultimatum di Trump all’Iran e il rischio di uno shock energetico globale. Gli scenari di DenticeRecentemente, un ex presidente ha emesso un ultimatum contro l’Iran, aumentando le tensioni tra le due nazioni.

Allarme Fmi: “Economia globale può deragliare, rischio terza recessione e più grave crisi energetica dei tempi moderni”Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un allarme sulla stabilità dell’economia mondiale, segnalando la possibilità di un nuovo rallentamento...

Argomenti più discussi: Ueda (BOJ) avverte: lo shock energetico temporaneo rischia di diventare persistente; BOJ: Ueda avverte che uno shock energetico temporaneo potrebbe diventare persistente; Il governatore della BOJ Ueda incontra la premier Takaichi.

Taishi Nozawa,Kodai Sano e Morita non convocati,ancora con sto W.Endo,Nagatomo per fare gruppo Quarti di finale o fallimento per Moriyasu,ovviamente c'è il rischio di perdere contro Svezia e Tunisia. x.com

Ueda (BOJ) avverte: lo shock energetico temporaneo rischia di diventare persistenteAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com