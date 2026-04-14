Allarme Fmi | Economia globale può deragliare rischio terza recessione e più grave crisi energetica dei tempi moderni

Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un allarme sulla stabilità dell’economia mondiale, segnalando la possibilità di un nuovo rallentamento o addirittura di una recessione. Secondo le loro analisi, il conflitto in Medio Oriente rappresenta un fattore che potrebbe aggravare la situazione economica, aumentando il rischio di una crisi energetica più grave rispetto a quelle vissute negli ultimi decenni. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli analisti internazionali.

(Adnkronos) – Ancora una volta l’economia globale rischia di deragliare dalla rotta, questa volta a causa della guerra in Medio Oriente. Così il Fondo monetario internazionale nel World economic outlook (Weo) stimando nello scenario peggiore di tutti – con danni infrastrutturali e guerra più lunga – in un rallentamento del pil a quasi il 2% e "questo significherebbe sfiorare una recessione globale (tasso di crescita inferiore al 2%), cosa che si è verificata solo quattro volte dal 1980, con le ultime due occasioni che corrispondono alla crisi finanziaria globale e alla pandemia di Covid-19". Nell’ultimo anno, si legge, "i venti contrari...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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