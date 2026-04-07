Recentemente, un ex presidente ha emesso un ultimatum contro l’Iran, aumentando le tensioni tra le due nazioni. Le dichiarazioni sono state chiare e dure, senza lasciare margini di interpretazione. Questa escalation ha attirato l'attenzione sui possibili effetti che potrebbe avere sui mercati energetici globali, con analisti che considerano i rischi di uno shock nel settore. Gli scenari di esperti italiani sono stati analizzati in dettaglio in un documento pubblicato di recente.

Donald Trump alza il livello dello scontro con l’Iran e lo fa con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Dalla Casa Bianca, il presidente americano ha avvertito che il Paese potrebbe essere “cancellato in una notte”, minacciando attacchi su larga scala contro infrastrutture civili strategiche come ponti e centrali elettriche. Il tutto accompagnato da una deadline precisa – le 08:00pm Eastern Time di martedì (le 2:00 di notte in Italia) – entro la quale Teheran dovrebbe accettare un accordo con Washington per evitare una nuova ondata di bombardamenti. Tra le condizioni indicate da Trump, anche la riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito di circa un quinto del petrolio globale, oggi fortemente limitato dalla rappresaglia iraniana dopo settimane di conflitto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’ultimatum di Trump all’Iran e il rischio di uno shock energetico globale. Gli scenari di Dentice

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