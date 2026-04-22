Cade il veto dell’Ungheria primo via libera Ue al prestito da 90 miliardi per l’Ucraina Zelensky ringrazia | È il segnale giusto

Dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali, il governo ungherese ha revocato il veto che impediva l’approvazione di un prestito di 90 miliardi di euro da parte dell’Unione Europea destinato all’Ucraina. Con questa decisione, l’UE ha dato il via libera al finanziamento, pochi giorni dopo il risultato elettorale. Il presidente ucraino ha commentato la vicenda esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto.

Sono bastati dieci giorni dalla sconfitta di Viktor Orbán alle elezioni presidenziali ungheresi per sbloccare il maxi prestito europeo da 90 miliardi di euro per l’Ucraina. Il nuovo premier, Peter Magyar, in realtà non si è ancora insediato, ma il veto di Budapest è finalmente caduto. Oggi, mercoledì 22 aprile, l’iter è ripreso, con il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue) che ha approvato l’ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito. Ora il provvedimento sarà sottoposto alla procedura scritta, che si dovrebbe concludere domani pomeriggio, in vista dell’adozione definitiva da parte del Consiglio. La riapertura dell’oleodotto Druzhba e il dietrofront del governo Orbán.🔗 Leggi su Open.online

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