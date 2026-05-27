Ucraina verso l’Ue | Bruxelles pronta ad aprire i primi capitoli negoziali

Da feedpress.me 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bruxelles si prepara ad avviare i primi negoziati ufficiali con l’Ucraina, con la Commissione europea che propone l’apertura di un primo gruppo di capitoli negoziali. La decisione sarà discussa nel Consiglio Affari generali il 16 giugno.

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La Commissione Ue va verso la proposta dell’apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o 'cluster', sull' adesione dell’Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. Summit dei leader Ue e proposta sui cluster L’incontro precede il summit dei leader Ue del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. E' quanto si apprende da diverse fonti a Bruxelles. Ucraina, Moldavia e accelerazione negoziale Secondo il portale europeo Euractiv.com ci sarà la proposta di aprire il primo 'cluster' anche per la Moldavia. A concorrere all’accelerazione è stato anche l’arrivo di Peter Magyar a capo del governo Budapest. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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