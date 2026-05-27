Ucraina verso l’Ue | Bruxelles pronta ad aprire i primi capitoli negoziali
Bruxelles si prepara ad avviare i primi negoziati ufficiali con l’Ucraina, con la Commissione europea che propone l’apertura di un primo gruppo di capitoli negoziali. La decisione sarà discussa nel Consiglio Affari generali il 16 giugno.
La Commissione Ue va verso la proposta dell’apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o 'cluster', sull' adesione dell’Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. Summit dei leader Ue e proposta sui cluster L’incontro precede il summit dei leader Ue del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. E' quanto si apprende da diverse fonti a Bruxelles. Ucraina, Moldavia e accelerazione negoziale Secondo il portale europeo Euractiv.com ci sarà la proposta di aprire il primo 'cluster' anche per la Moldavia. A concorrere all’accelerazione è stato anche l’arrivo di Peter Magyar a capo del governo Budapest. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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