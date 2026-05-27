Gli alunni della scuola Benedetti hanno partecipato a una cerimonia per celebrare il passaggio alla scuola primaria. La manifestazione si è svolta in via Val di Resia, con la presenza di ospiti speciali. I bambini hanno preparato attività e momenti di condivisione per questa tappa importante. La scuola ha organizzato l’evento per accompagnare i piccoli nel trasferimento. La cerimonia si è conclusa con un momento di festa e riconoscimenti.

? Punti chiave Come hanno preparato i bambini questo grande salto verso la primaria?. Chi sono gli ospiti speciali che parteciperanno alla cerimonia di via Val di Resia?. Quali attività hanno permesso ai piccoli di vincere il concorso regionale?. Perché il coinvolgimento degli alpini e degli esperti è stato fondamentale?.? In Breve Cerimonia prevista venerdì 29 maggio alle ore 9:30 in via Val di Resia 11. Coordinamento educativo affidato a Elena Elegante e Sabrina Monai. Presenza dell'assessore comunale alla Cultura e Istruzione Federico Pirone. Terzo posto ottenuto nel concorso regionale dei presepi con materiali di riciclo. Venerdì 29 maggio alle ore 9:30, la scuola dell’infanzia Pietro Benedetti di via Val di Resia 11 a Udine celebrerà il passaggio dei bambini più grandi verso la scuola primaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, la scuola Benedetti celebra il salto verso la primaria

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