La scuola primaria Falcone celebra la Giornata della Legalità in piazza Salvo D' Acquisto

Domani alle 10, la scuola primaria Falcone organizza un evento in piazza Salvo D’Acquisto per celebrare la “Giornata della Legalità”. La manifestazione si svolge in coincidenza con l’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e alcuni componenti della scorta. La cerimonia coinvolgerà studenti e cittadini, senza ulteriori dettagli sugli interventi previsti.

ANCONA - In concomitanza con l'anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della sua scorta, la scuola Primaria Falcone celebra la “Giornata della Legalità” domani, 23 maggio, alle ore 10.30 in piazza Salvo D’Acquisto ad Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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