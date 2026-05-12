Il riso protagonista a scuola alla primaria Boschetti Alberti | Fipe celebra la Giornata della Ristorazione

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella scuola primaria Boschetti Alberti di Rimini, si è svolta una mattinata dedicata al riso organizzata da Fipe-Confcommercio Rimini in occasione della Giornata della Ristorazione. L’evento ha coinvolto gli studenti in attività di scoperta e educazione alimentare, con l’obiettivo di approfondire le caratteristiche e le modalità di preparazione del riso. La giornata ha visto la partecipazione di insegnanti e bambini, che hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio il prodotto.

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Una mattinata all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’educazione alimentare quella promossa da Fipe-Confcommercio Rimini presso la scuola primaria Boschetti Alberti dell’Istituto Comprensivo XX Settembre di Rimini, in occasione della Giornata della Ristorazione Fipe, che si celebra a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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